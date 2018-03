Scarpa celebra ganho de massa muscular e minimiza reserva

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Gustavo Scarpa revelou que já ganhou 4 kg de massa muscular desde sua chegada ao Palmeiras. O jogador, que é reserva na equipe de Roger Machado, brilhou na vitória por 2 a 0 sobre o Ituano, no domingo (11), em uma equipe alternativa. "A questão do peso, os nutricionistas têm ajudado bastante. A estrutura do Palmeiras é fenomenal. Talvez deva faltar um pouco mais [para chegar ao peso ideal]. Estou com 71 kg, tem que acostumar com esse novo peso. Mas acho que vai dar certo. O que o pessoal do Palmeiras falar, eu vou seguir", disse ao SporTV.

O camisa 14 também minimizou o fato de ainda não ser titular absoluto, citando que tem contrato longo com o clube e está apenas no seu segundo mês na nova casa. "Todo jogador quer ser titular obviamente, só que antes de escolher o Palmeiras, a questão da dificuldade de ser titular nunca foi uma coisa que eu peguei para mim, não cogitei isso. Acho que a competição motiva mais, não permite que você se acomode. Não é uma situação nova porque no meu primeiro ano do Fluminense foi assim", afirmou.

O Palmeiras investiu 6 milhões de euros em janeiro para contratá-lo, entre pagamento de luvas e comissões, depois que o atleta conseguiu liberação judicial para deixar o Fluminense. "Eu sabia que ia conquistar meu espaço uma hora ou outra. Esses últimos dois anos, eu fui mais importante para o elenco [do Fluminense], peça-chave para os treinadores que passaram. É difícil você se acostumar, voltar a ir para o banco. Seria injusto da minha parte fazer qualquer coisa além de dar meu máximo para tentar ser titular. Estou muito feliz no Palmeiras, a galera acaba pesando um pouco por causa do banco, mas vai dar tudo certo, é apenas meu segundo mês. Tenho um contrato longo, espero que eu possa vencer muito no Palmeiras", completou o jogador.