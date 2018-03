Ex-Atlético-PR, Guilherme fica fora da seleção russa

FÁBIO ALEIXO MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - A Rússia não terá nenhum atleta brasileiro naturalizado em seu elenco para o amistoso do dia 23 de março contra a seleção brasileira no estádio Lujniki, em Moscou. A ausência do lateral Mário Fernandes já era sabida, uma vez que está com uma lesão muscular e ficará mais cinco semanas afastado dos gramados. Ele, entretanto, parece ser nome certo da Copa.

A expectativa era pela presença do goleiro Guilherme Marinato, revelado pelo Atlético Paranaense e que esteve presente na Copa das Confederações. O jogador do Lokomotiv Moscou, líder do Campeonato Russo, foi deixado fora de uma relação que conta com quatro goleiros. Aliás, desde o torneio do ano passado, ele não foi mais convocado.

Em janeiro, Guilherme visitou o Atlético.

No total, o técnico Stanislav Cherchesov chamou 28 atletas. Depois do duelo com o Brasil, a Rússia vai enfrentar a França, no dia 27 em São Petersburgo. Os nomes mais destacados da lista são o goleiro Igor Akinfeev e os atacantes Smolov e Kokorin.Os dois disputam a artilharia do Campeonat Russo.

Smolov aparece na ponta da tabela, com 12 gols. Kokorin é o terceiro com 10.

Confira a lista dos convocados pela Rússia:

Goleiros: Igor Akinfeev, Vladimir Gabulov, Andrei Lunev e Alexander Selikhov;

Defensores: Vladimir Granat, Fedor Kudriashov, Iuri Zhirkov, Igor Smolnikov, Vladislav Ignatiev, Dmitri Kombarov, Ilia Kutepov, Roman Neustetter, Konstantin Raush e Andrei Semenov;

Meias: Denis Glushakov, Roman Zobnin, Alexander Samedov, Alexander Golovin, Alan Dzagoev, Alexander Erokhin, Daler Kuzyaev, Anton Miranchuk, Denis Cheryshev e Anton Shvet;

Atacantes: Anton Zabolotni, Alexander Kokorin, Alexei Miranchuk e Fedor Smolov.