Wilson Simoninha faz show gratuito em Curitiba

O projeto musical “Conexão Shopping Curitiba” apresenta, no dia 28 de março, o cantor Wilson Simoninha. Ele já esteve no palco do shopping em 2013 e volta à capital paranaense para contar as novidades sobre a carreira e relembrar antigos sucessos.

Músico, intérprete, produtor e empresário, o negócio de Simoninha é a música. Filho do legendário Wilson Simonal, ele se interessou por música ainda criança e, durante a adolescência, fez diversos cursos de música e harmonia, com Aloísio Pontes, Wilson Cunha, Chu Viana e Maria Alvin, entre outros.

A trajetória artística de Wilson Simoninha começou nos anos 1980, quando integrou algumas bandas até formar a Suíte Combo, ao lado de João Marcello Bôscoli – filho de Elis Regina e Ronaldo Bôscoli. Nessa mesma época, participou da seleção de repertório e produção dos discos Simonal e Alegria Tropical e, desde então, não parou mais: tornou-se produtor e tecladista em turnês do Simonal e de Jorge Ben Jor, ganhou estrada, conquistou experiência e aperfeiçoou seus conhecimentos na área musical.

O pocket show é gratuito e aberto ao público. Somente para a sessão de fotos, serão distribuídas senhas (limitadas), que devem ser retiradas no dia, a partir das 12h, na recepção do shopping, no piso L3.

O evento começa às 18h no espaço de eventos, que fica no vão central do shopping, no piso L2.

Sobre o “Conexão Shopping Curitiba”

Com o objetivo de viabilizar encontros e aproximar artistas de seus fãs da capital paranaense, o “Conexão Shopping Curitiba” é um projeto musical gratuito, resultado de uma parceria entre a Rádio Transamérica Light e o Shopping Curitiba.

As apresentações, os bate-papos e os pocket shows acontecem mensalmente e são transmitidos ao vivo na frequência FM 95.1 e pelas redes sociais da rádio, para todo o todo o país. Já passaram pelo palco os artistas Juca Novaes, Jane Duboc, Sergio Sá, Paulinho Moska, a inglesa Jesuton, Paulo Ricardo, Kiko Zambianchi, Luiza Possi, Jorge Vercillo e Ana Vilela.

Serviço

O que: “Conexão Shopping Curitiba” com Wilson Simoninha.

Quando: dia 28 de março, quarta-feira, às 18h;

Quanto: entrada gratuita e aberta ao público; não é necessário ingresso para participar;

Autógrafos: serão distribuídas senhas (limitadas) antecipadamente, a partir das 12h do dia 28, na recepção do Shopping Curitiba (piso L3).

Local: Centro de eventos – (vão central) do Shopping Curitiba (piso L2)