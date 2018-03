(foto: Exército Brasileiro)

Chegaram ao Paraná as primeiras viaturas blindadas M109 A5 do Exército Brasileiro. O M109 A5 é uma das versões mais atuais do mundo. O lote foi doado pelo Exército Americano e será modernizado e adaptado para os padrões das Forças Armadas Brasileiras no Parque de Manutenção da 5ª Região Militar (Pq R Mnt/5). Chegaram, pelo Porto de Paranaguá, quatro das 60 unidades. Ainda neste ano o EB terá todas as viaturas no país.

O desembarque foi acompanhado por uma equipe técnica da 5ª RM que planejou todo o transporte de forma a trazer agilidade e o menor impacto possível no trânsito entre o litoral do estado e a capital. Na ação, foram utilizadas cinco pranchas do 5º Batalhão Logístico (5º B Log) e do 27º Batalhão Logístico (27º B Log), sendo uma delas destinada aos canos das viaturas.

O blindado

Com o aumento no poder de fogo e no ganho operacional do combate terrestre o armamento será distribuição em todo o território nacional e será utilizado em Quartéis de Artilharia de Campanha. A aquisição amplia a capacidade da Artilharia brasileira, tendo em vista que o produto foi desenvolvido com base nas necessidades do Exército Brasileiro.

O novo modelo do M109 tem maior alcance e reduz o tempo entre o recebimento da missão tiro e o disparo em mais de 80% em relação aos modelos anteriores. Além da maior precisão no tiro e de melhorias no sistema de posicionamento e navegação a viatura será equipada com travamento automático do tubo, medidor de velocidade inicial, navegação inercial, GPS, sistema eletrônico de pontaria e computador de tiro.