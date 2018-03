Três brasileiros estão entre os mais valorizados da temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com estudo publicado nesta segunda-feira (12) pelo Observatório do Futebol (CIES Football Observatory, em inglês), entidade especializada em estatísticas de futebol, Ederson e Gabriel Jesus estão entre os cinco jogadores que mais se valorizaram na temporada 2017/2018 do futebol europeu. O também brasileiro Paulinho aparece na sétima colocação.

O líder da relação é Mohammed Salah, do Liverpool, que valia 88,1 milhões de euros (R$ 353,7 milhões) no começo da temporada e agora vale 162,8 (R$ 653,7 milhões). Com isso, está 74,7 milhões de euros (R$ 299,9 milhões) mais caro.

Em seguida, aparece Ederson, que valia 24,3 milhões de euros (R$ 97,6 milhões) no começo da temporada e agora vale 98,7 (R$ 396,3 milhões). Com isso, está 74,4 milhões de euros (R$ 298,7 milhões) mais caro.

Gabriel Jesus, por sua vez, valia 52,8 milhões de euros (R$ 212 milhões) no começo da temporada e agora vale 105,9 (R$ 425,2 milhões). Com isso, está 53,1 milhões de euros (R$ 213,2 milhões) mais caro. Além deles, Paulinho valia dez milhões de euros (R$ 40,1 milhões) no começo da temporada e agora vale 52,4 (R$ 210,4 milhões). Com isso, ficou 42,4 milhões de euros (R$ 170,2 milhões) mais caro.

Veja os jogadores que mais se valorizaram segundo o estudo:

1 – Mohammed Salah (Liverpool): + R$ 299,9 milhões

2 – Ederson (Manchester City): + R$ 298,7 milhões

3 – Leroy Sané (Manchester City): + R$ 253,0 milhões

4 – Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain): + R$ 219,6 milhões

5 – Gabriel Jesus (Manchester City): + R$ 213,2 milhões

6 – Joe Gomez (Liverpool): + R$ 193,9 milhões

7 – Paulinho (Barcelona): + R$ 170,2 milhões

8 – Davinson Sánchez (Tottenham): + R$ 169,4 milhões

9 – Sergej Milinkovic-Savic (Lazio): + R$ 163,4 milhões

10 – Florian Thauvin (Marselha): + R$ 154,2 milhões