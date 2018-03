Dois irmãos, de 35 anos e 33 anos, foram presos na tarde de sábado (10), suspeitos de uma tentativa de homicídio contra um homem, de 37 anos, atingido com um tiro na cabeça. As prisões foram realizadas por investigadores do 11º Distrito Policial (DP) de Curitiba, nos bairros fazendinha e Cidade Industrial (CIC), nesta Capital. Duas armas de fogo foram apreendidas.

