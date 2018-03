Temperatura máxima em Curitiba passa dos 30ºC nesta segunda

Da Redação Bem Paraná com sites

12/03/18 às 16:34 - Atualizado às 17:28 Da Redação Bem Paraná com sites

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

A temperatura máxima em Curitiba passa dos 30ºc nesta tarde de segunda-feira (12). Às 16h30, os termômetros do Simepar marcavam 30,6ºC na Capital.

As temperaturas estão mais elevadas entre o oeste, noroeste e norte, com valores se aproximando dos 35°C. Entre o centro-Sul, Campos Gerais e RMC também está quente, com temperatura de 30°C, e a instabilidade (chance de chuva) aumenta nas próximas horas.

Segundo tweet do Simepar, chove nas seguintes regiões: Litoral do PR, Paranaguá e Morretes.