Patrulha Escolar Comunitária ganha corrida de rua em Curitiba

(foto: Divulgação)

O Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária da Polícia Militar do Paraná terá uma corrida própria dentro do calendário de provas de Curitiba. Com a principal função de cuidar das crianças e levar mais segurança para o perímetro escolar, o batalhão promove no domingo (25) de março, a 1ª Corrida da Patrulha Escola. Além de inédito, o evento abre o Circuito da Polícia Militar do Paraná em 2018. A prova tem 5 e 10 kms de distância e a largada será às 7h, na Rua Tamoios, 1200, na Escola da Polícia Civil, no Portão.

Será a primeira vez que a Global Vita Sports organizará Circuito da PMPR. “Teremos toda a estrutura disponível para a recuperação de atletas, espaço kids monitorado para que o participante possa aproveitar ao máximo cada momento da prova inédita em Curitiba”, destaca Arthur Trauczynski, diretor de negócios da Global Vita Sports, organizadora da Maratona de Curitiba 2017. Por se tratar da Corrida da Patrulha Escolar, haverá a Corrida Kids. Um palhaço vestido de policial, o Palhaço Azedo vai animar as criançada junto ao mascote da prova. Ainda na área de recreação com brinquedos haverá pintura e outras atividades.

As inscrições para essa e demais etapas do circuito do PMPR estão abertas e podem ser feitas no https://ticketagora.com.br/e/circuito-pmpr-combo-etapas-5706.



História da Patrulha Escolar



O Batalhão da Patrulha Escolar Comunitária é uma Organização Policial Militar (OPM) da Polícia Militar do Paraná com a principal função de cuidar das crianças e levar mais segurança para o perímetro escolar.

A trajetória do batalhão teve início no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), em que foi adotado no Estado do Paraná, no ano 2000, por uma parceria da Polícia Militar com a Secretaria de Educação.

O Proerd começou com um programa de parceria entre o Departamento de Polícia de Los Angeles e o Distrito Escolar da cidade norte-americana, e recebeu o nome de Drug Abuse Resistence Education (DARE) e já foi aplicado em mais de 50 países. No Paraná, os alunos tiveram a oportunidade de participar de atividades interativas com a participação de grupos em aprendizado cooperativo, que foram projetadas para estimulá-los a resolverem os principais problemas desta fase de suas vidas.



Sobre a Global Vita

Com cinco anos de mercado, a Global Vita é responsável pelo circuito Amazing Runs e vem crescendo de forma orgânica e exponencial pelo Brasil, com etapas na Ilha do Mel, Garopaba-SC, e da charmosa e tradicional Corrida da Serra da Graciosa-PR e Serra da Canastra-MG. Todos eventos de destaque no chamado trail running (corrida de trilha), modalidade de vem crescendo nos últimos anos no Brasil. Em Curitiba também, ao lado da Associação Pro Correr de Incentivo ao Esporte, conduzem a produção de grandes eventos como a Corrida da Mulher, 15K de Santa, Corrida e Caminhada Pequeno Príncipe, Corrida do Tinguí e Corrida da Ponte. Foi também a organizadora na Maratona de Curitiba de 2017 e, em 2018, será responsável pela criação, planejamento e organização do primeiro Circuito de Corridas de rua da Polícia Militar no Brasil, com quatro etapas na capital paranaense.

1ª Corrida da Patrulha Escolar

Data: Domingo, 25 de março de 2018

Local: Rua tamoios, 1200, Escola da Polícia Civil, no Portão

Largada: 7h

Distâncias: 10 km e 5 km e Corrida Kids

Realização: PMPR e Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária

Organização: global Vita Sports

Inscrições e informações: https://www.ticketagora.com.br/e/Circuito-Pmpr-1-Etapa--1-Corrida-Da-Patrulha-Escolar-5515