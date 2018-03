A Rua Eurico Zytkievitz, no Sítio Cercado, terá mão única a partir desta terça-feira (13/3). A mudança começa a valer a partir das 15h, para melhorar o fluxo de veículos pelo local.

“Com a alteração, melhoramos o tráfego de carros de passeio e veículos de transporte escolar com destino ao Colégio Estadual Benedicto João Cordeiro, que fica nessa rua”, diz a superintendente de Trânsito de Curitiba, Rosangela Battistella. A Superintendência de Trânsito da Prefeitura (Setran), responsável pela intervenção, também está implantando uma rampa de acesso para pessoas com deficiência perto da entrada da escola.

Com a mudança, a via deixará de ter mão dupla e só dará vazão ao tráfego que vem da Rua Celeste Tortato Gabardo para a Rua Adair Gelenski. Como essa rua faz um “L” com a Eurico Zytkievitz, ela também terá sentido único até a Rua Mandirituba.

Assim, a partir de terça-feira à tarde, o motorista que quiser pegar a Eurico Zytkievitz ou a quadra da Adair Gelenski precisará entrar pela Celeste Tortato Gabardo. A Setran está refazendo a sinalização do local.