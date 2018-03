Ambev oferece vagas de emprego no Paraná

A Ambev está com vagas abertas no Paraná, nas cidades de Curitiba, Londrina e Região Metropolitana, para cadastrador. Entre as funções da posição estão prospecção e realização de cadastros de novos pontos de venda.

Para se candidatar é necessário ter ensino médio completo e CNH A definitiva. Os interessados devem cadastrar seu currículo no site www.queroserambev.com.br. Entre os benefícios estão: assistência médica e odontológica, ticket refeição, vale transporte, 14° salário, entre outros.