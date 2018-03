Guarda Municipal de Curitiba prende mulher suspeita de roubo em estação-tubo

Prisão foi feita por uma equipe da Guarda Municipal (foto: Daniel Castellano/SMCS/Arquivo)

A Guarda Municipal prendeu uma mulher de 27 anos suspeita de roubo na estação-tubo Centro Médico Comunitário, no Sítio Cercado, no início da tarde desta segunda-feira (12/03).

Durante rondas preventivas realizadas no entorno de terminais e estações-tubo, por volta das 13h45, uma equipe da Guarda Municipal viu a suspeita sair correndo da estação-tubo e deixar cair uma faca no chão. Ela foi abordada e, com ela, encontrado o dinheiro do roubo. A mulher foi encaminhada à Central de Flagrantes da Polícia Civil para as providências cabíveis.

“Estamos com as equipes em atenção para prevenir e coibir crimes cometidos contra passageiros e funcionários do transporte coletivo. A ação desta tarde é mais um exemplo da intensificação das ações pela Guarda Municipal”, afirma o secretário municipal da Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel.