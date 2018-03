Cruzeiro abre as quartas de final do Estadual no sábado

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação Mineira de Futebol divulgou nesta segunda-feira as datas e horários das partidas das quartas de final do Campeonato Mineiro. Os dois maiores clubes de Minas Gerais vão jogar em dias diferentes. O Cruzeiro vai receber o Patrocinense neste sábado, às 16h, no Mineirão.

Já o Atlético-mg enfrenta a URT, no domingo, às 16h, no Independência. As outras duas partidas das quartas de final do Campeonato Mineiro também vão ser disputadas no sábado: América-MG x Boa Esporte e Tupi x Tombense. Nesta etapa, os classificados vão ser definidos em jogo único.

A única vantagem da equipe melhor qualificada é de jogar como mandante. Em caso de empate, a decisão da vaga na semifinal é nos pênaltis. Um dos fatores que pesaram na decisão da FMF é o calendário dos clubes.

Como o Galo tem jogo da Copa do Brasil nesta quarta-feira, contra o Figueirense, pela terceira fase, ficou acertado que o clube alvinegro jogaria no domingo. Já o Cruzeiro não tem compromisso no meio de semana e o jogo no sábado atendeu um desejo da comissão técnica, já que os titulares não atuam desde o clássico com o Atlético, que aconteceu no dia 4.

Já para a semifinal, o regulamento prevê duas partidas, com a equipe de melhor campanha atuando com a vantagem de dois empates ou de vitória e derrota pela mesma diferença de gols. A ordem dos confrontos depende das equipes classificadas, respeitando a colocação da primeira fase. Certo mesmo é que o Cruzeiro não pode fazer nenhum clássico na semifinal.

Veja os confrontos das quartas de final do Mineiro

Cruzeiro x Patrocinense – sábado (17/3), às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte

Tupi x Tombense – sábado (17/3), às 17h, no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora

América-MG x Boa Esporte – sábado (17/3), às 19h, no Independência, em Belo Horizonte

Atlético-MG x URT – domingo (18/3), às 16h, no Independência, em Belo Horizonte