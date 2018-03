(foto: Divulgação/PRF)

Policiais do Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Santa Terezinha do Itaipu abordaramo veiculo VW/Saveiro com placas de Franco da Rocha/SP, ocupado somente pelo condutor. Durante fiscalização foram encontrados 11 (onze) smartphones sem o devido desembaraço aduaneiro.

Os produtos estavam escondidos nas laterais da caçamba do veiculo, cujo acesso se fazia desmontando as lanternas traseiras.

O condutor, veiculo e produtos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia da Receita Federal de Foz do Iguaçu para providências cabíveis.

A ocorrência foi nesta segunda (12) por volta 15h45.