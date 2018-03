Raulzinho sofre fratura no punho e será reavaliado pelo Jazz

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Raulzinho Neto, armador do Utah Jazz, teve uma fratura em seu punho esquerdo diagnosticada nesta segunda-feira (12). Um comunicado publicado pela equipe da NBA, informou que o atleta passou por uma ressonância magnética para avaliar a lesão sofrida na partida de domingo (11) contra o New Orleans Pelicans. O armador atuou por quatro minutos diante dos Pelicans, durante os quais anotou seis pontos. Ele deixou a quadra após se lesionar ao tentar uma bandeja na partida, vencida pelo Utah Jazz por 116 a 99.

Segundo a franquia, o brasileiro terá seu caso reavaliado em duas semanas —não há uma previsão para ele retornar às quadras. Se quiser voltar a atuar ainda nesta temporada regular, Raulzinho terá que se recuperar em até quatro semanas, pois a partir da metade de abril terão início os playoffs da NBA. O Utah Jazz, no momento, estaria fora da disputa da fase eliminatória. A equipe é a décima colocada na equilibrada Conferência Oeste, com 37 vitórias e 30 derrotas. A campanha é idêntica à do Denver Nuggets, nono, e parecida com a de San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers, sétimo e oitavo colocados, respectivamente. Na temporada regular, Raulzinho tem tido uma média de 12,3 minutos em quadra por jogo, anotando 4,6 pontos, 1,8 assistências e 1,2 rebotes no período.