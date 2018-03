'Pedi para ele não apitar o jogo', diz Maicon sobre D'Alessandro

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Antes mesmo de a bola rolar no Beira-Rio, o Gre-Nal começou quente. Ainda no sorteio ocorrido no gramado, Maicon (Grêmio) e Andrés D'Alessandro (Internacional) começaram uma discussão e precisaram ser contidos pelo trio de arbitragem. Nesta segunda-feira, um dia após a vitória do time tricolor por 2 a 1, o capitão gremista explicou a discussão que aflorou rivalidade entre os dois clubes mais populares do Rio Grande do Sul.

"Pedi para o D'Alessandro não apitar o jogo. Na marra ninguém ia ganhar. O jogo tem que ser decidido dentro de campo. Tem que ser assim todos os jogos", afirmou Maicon, em entrevista ao Sportv.

"A gente não pode, em um jogo tão importante como esse, deixar o adversário crescer. Se ele [D'Alessandro] deixar o árbitro apitar, vamos jogar tranquilo. Se ele pressionar, vai ter pressão do nosso lado também", acrescentou o meio-campista do Grêmio. A discussão entre os capitães de Grêmio e Inter terminou quando a bola começou a rolar. Ainda antes do intervalo, Maicon e D'Alessandro se reuniram no gramado e amenizaram o confronto ainda no sorteio com a arbitragem.

"Somos jogadores experientes, não tinha motivo para a gente ficar nesta rivalidade de querer brigar. O futebol é resolvido dentro de campo. Ele falou que não precisava a gente ficar fazendo isso. Falei que entraria para jogar, mas que também não deixaria ele crescer dentro do jogo", relatou o camisa 8 gremista, que quer evitar nova discussão no reencontro com o Inter.

"O próximo jogo, temos que discutir a questão do jogo. A gente está tranquilo e sabe que o árbitro vai vim e apitar da melhor maneira possível. Não quero ser beneficiado e que nem eles sejam. Que vença quem for melhor da partida", complementou. Grêmio e Internacional voltam a se enfrentar neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Arena do Grêmio. O duelo vale pelo primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Gaúcho.