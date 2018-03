Diego Gonçalves e Báez comemoram gol sobre o Cascavel (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube só tem 11 jogos disputados e 12 gols marcados na temporada 2018. Mesmo assim, em pouco tempo, a artilharia da equipe no ano já envolve todas as posições. A única exceção é a posição de goleiro. Um zagueiro, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, um volante, um meia-armador, três pontas e um centroavante já marcaram gols pelo time em 2018.

O artilheiro do time no ano é o ponta Diego Gonçalves, com três gols em oito jogos. Ele fez dois atuando pelo lado esquerdo e um improvisado como centroavante. O vice-artilheiro do Paraná é o centroavante Thiago Santos, com dois gols em cinco jogos. Ele não atuou na última partida, contra o Cascavel, porque estava lesionado.

A vitória por 2 a 1 sobre o Cascavel, aliás, ocorreu com gol de um lateral. O canhoto Mansur recebeu cruzamento do lateral-direito Alemão, aos 42 minutos do 2º tempo, e marcou o segundo gol da equipe na partida.

Alemão também fez um gol decisivo. Foi no empate com o URT, em Minas Gerais, pela 1ª fase da Copa do Brasil. Ele marcou aos 45 minutos do 2º tempo e garantiu a classificação do Paraná.

Os dois técnicos que comandaram o Paraná Clube em 2018 utilizaram o esquema tático 4-2-3-1 como base. Nesse sistema, dois pontas jogam na linha de três, com um meia-armador centralizado (hoje é Carlos Eduardo nessa função).

O meia João Paulo, o volante Zezinho, os pontas Marcelo Baéz e Felipe Augusto e o zagueiro Neris completam a lista de artilheiros do clube no ano.

O paraguiao Baéz chegou ao clube para atuar na lateral-esquerda, mas vem sendo utilizado como ponta pelo técnico Rogério Micale. E marcou um gol atuando nessa função mais ofensiva.

OS ARTILHEIROS DO PARANÁ EM 2018

Jogador Posição Gols Jogos 1 Diego Gonçalves Ponta 3 8 2 Thiago Santos Centroavante 2 5 3 Marcelo Baéz Ponta 1 4 4 Felipe Augusto Ponta 1 7 5 João Paulo Meia 1 6 6 Alemão Lateral-direito 1 7 7 Zezinho Volante 1 10 8 Mansur Lateral-esquerdo 1 8 9 Neris Zagueiro 1 10

Artilheiro do Paraná no ano, Diego comemorou a boa fase que o time vive. "Estamos em um grande momento, se deve ao grande trabalho que estamos fazendo. Individualmente venho trabalhando muito para aproveitar as oportunidades quando aparecerem', declarou. "O Micale passa bastante confiança a todos. Tanto os que vem jogando como os que estão de fora estão recebendo a mesma atenção. Isso ajuda e motiva bastante, só tenho que agradecer a ele", afirmou. No sábado, o Paraná vai a Foz do Iguaçu para uma partida decisiva pela Taça Caio Junior. "Temos uma semana cheia para acertar alguns detalhes para o jogo contra o Foz. É um jogo decisivo que não podemos errar, agora é aproveitar essa semana para trabalhar", comentou.