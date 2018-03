Impactos da carreira na família preocupam mulheres no mundo

Uma pesquisa, realizada pela PwC, revela que 42% das mulheres se preocupam com o impacto que começar uma família tem em suas carreiras. O medo tem fundamento: 48% das entrevistadas sentiram-se preteridas para promoções ou projetos especiais no retorno ao trabalho.

Políticas que promovam a igualdade de gênero

A pesquisa, intitulada "Igualdade de gênero: o que ainda precisa mudar no ambiente de trabalho", foi lançada globalmente dia 8 de março, e ouviu 3,6 mil mulheres entre 28 e 40 anos para conhecer suas experiências de desenvolvimento profissional e aspirações de carreira. Foram entrevistadas profissionais em 27 setores industriais de 60 países.

Gênero, etnia, idade e orientação sexual podem ser barreiras

As políticas das empresas voltadas à flexibilização da jornada de trabalho para profissionais com filhos pequenos também encontram obstáculos: 38% das entrevistadas afirmam que utilizar estes programas tem consequências negativas em suas carreiras. Das mulheres ouvidas, 45% acreditam que fatores como gênero, etnia, idade e orientação sexual podem ser barreiras para progressão na carreira em suas organizações, embora 51% concordem que há esforço de seus empregadores na promoção da diversidade de gênero. Outro obstáculo apontado pelo estudo é o reconhecimento que as mulheres têm dentro das organizações. Das profissionais (41%) que foram promovidas nos últimos dois anos, 63% tiveram que solicitar ativamente a promoção. E das 53% das mulheres que receberam um projeto de alta visibilidade nos últimos dois anos, 91% tiveram a iniciativa de buscar essas oportunidades.

82% das entrevistadas estão confiantes em sua capacidade

Apesar do cenário, o relatório mostra que 82% das entrevistadas estão confiantes em sua capacidade de atingir seus objetivos profissionais e 73% buscam ativamente oportunidades de desenvolvimento pessoal. Mas as empresas precisam avançar em relação à transparência no desenvolvimento de carreiras. Para 58% das participantes da pesquisa, as organizações precisam fornecer informações sobre o que espera de suas funcionárias e sobre suas políticas de progressão profissional.

Critérios uniformes e transparentes

"As organizações podem fazer muito para ajudar as mulheres a progredir e alcançar posições de liderança, por exemplo, encorajando conversas sobre carreira profissional, mitigando o impacto de quaisquer possíveis vieses inconscientes nas decisões relacionadas à progressão na carreira e definindo critérios uniformes e transparentes pelos quais os funcionários são avaliados", explica Ana Malvestio, sócia da PwC Brasil.

Curtas:

* A Associação dos Voluntários Amigos AVA, promoveu neste sábado encontro para candidatos ao Voluntariado. Foi abordado a evolução do voluntariado, onde e como, além dos requisitos para ser um voluntário eficaz nas instituições sociais. Em outra ação voluntária será em 5 de maio na Pça Santos Andrade.Informações - 99198 8139

*O Extra e o Pão de Açúcar, bandeiras do GPA, estão com 20 oportunidades de trabalho abertas em Curitiba, para operador de loja. Interessados deve ter ensino fundamental completo, mais de 18 anos e disponibilidade para trabalhar na escala 6x1 no período tarde/noite. Acessar o site www.gpabr.com/vagas e clicar em "Veja nossas vagas", digitar o código "MUOPE1398657", clicar na vaga escolhida e se candidatar.

*A Phil Young’s English School realiza, na próxima sexta-feira (16), a palestra “Study in the USA”, para tirar dúvidas sobre o estudo no país norte-americano. Será às 19 horas na unidade Ecoville da Phil Young’s. As inscrições no site http://philyoung.com/ até o dia 15/03.

