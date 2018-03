Acidente com dois ônibus deixa 20 feridos na zona leste de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo dois ônibus deixou ao menos 20 pessoas feridas na região de Guaianases, zona leste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (12). Os dois coletivos chocaram-se frontalmente na rua da Passagem Funda, por volta das 6h30. Oito equipes dos bombeiros e um helicóptero Águia da PM foram enviados ao local para socorrer os feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 20 pessoas ficaram feridas, entre elas, o motorista de um dos ônibus que ficou preso nas ferragens. De acordo com o Sindmotoristas (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo), os veículos envolvidos na colisão foram um ônibus do Grupo Vip, que faz a linha linha 3749-10 (Guaianases - Terminal Carrão), e um microônibus da Transcooper, responsável pela 342-N (Cohab Presidente Juscelino Kubitschek - AE Carvalho). O trecho da via onde ocorreu o acidente, na altura do cruzamento com a r. Professor Tadeu, ficou interditado por cinco horas —o trânsito só foi normalizado às 11h30.