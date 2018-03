Kleber pode voltar contra o Goiás

Kleber Gladiador (foto: Geraldo Bubniak)

O centroavante Kleber Gladiador, 34 anos, pode voltar a jogar pelo Coritiba na quarta-feira (dia 14), contra o Goiás, no Couto Pereira, pela Copa do Brasil. A previsão é que ele comece no banco e entre nos minutos finais.

“O Kleber está há algum tempo parado. Mas provavelmente na quarta-feira ele tem sim essa possibilidade de ficar pelo menos no banco e nos ajudar por alguns minutos, muito pelo tempo que ele ficou fora”, explicou o técnico Sandro Forner.

A última partida de Kleber foi em 10 de fevereiro, contra o Londrina, quando o atacante acabou deixando o campo com dores musculares. O jogador disputou quatro jogos e marcou um gol no ano.

O lateral-esquerdo William Matheus e o volante Vitor Carvalho estão lesionados e não enfrentam o Goiás.

A provável escalação é Wilson; Marcos Moser, Romércio, Thalisson Kelven e Léo Andrade; João Paulo, Julio Rusch, Thiago Lopes, Iago Dias e Guilherme Parede; Alecsandro.