Alckmin diz que PSDB só definirá alianças em julho ou agosto

TALITA FERNANDES BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do PSDB e pré-candidato à Presidência da República pelo partido, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira (12) que as alianças para a corrida ao Palácio do Planalto serão definidas apenas em julho ou agosto. Pelo calendário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), esses são os meses em que serão realizadas as convenções dos partidos, quando as candidaturas são oficializadas. O PSDB pretende firmar uma aliança com um antigo aliado, o DEM. A ideia é que um democrata seja o vice de Alckmin. O partido, porém, lançou na semana a pré-candidatura do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ), ao Planalto. "Temos grande respeito pelo DEM, há de se respeitar as aspirações. Se pudermos estar juntos, ótimo. Se não, faz-se uma disputa com absoluta legitimidade", disse o tucano. De passagem por Brasília, o governador de São Paulo comentou ainda as especulações sobre ter o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, como seu vice. "O ministro Meirelles, por quem tenho apreço e faz bom trabalho na Fazenda, disse que não pretende ser candidato a vice", declarou. A menos de um mês de deixar o Palácio dos Bandeirantes, Alckmin tem se dividido entre o papel de governador e as atividades partidárias de olho na corrida presidencial. Ele permanece em Brasília até esta terça (13) onde realizará encontros com lideranças do PSDB para montar a estrutura de sua campanha.