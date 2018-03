Explosão de bomba mata 1 e fere 2 em Austin, no Texas

SILAS MARTÍ AUSTIN, TEXAS (FOLHAPRESS) - Um adolescente morreu e duas mulheres ficaram feridas com a explosão de duas bombas nesta segunda-feira (12) em Austin, no sul dos EUA. Os artefatos estavam em caixas deixadas na porta de casas em bairros distintos da capital do Texas -este é o segundo ataque dessa natureza nos últimos dias. Em 2 de março, outro homem morreu vítima de um atentado semelhante na mesma cidade, e investigadores acreditam que pode haver uma ligação entre esses atos. A polícia também suspeita que se trata de crime de ódio racial, já que todas as vítimas dessas bombas são negros. Os ataques em série acontecem no mesmo momento em que Austin recebe milhares de visitantes por causa do festival anual South by Southwest, um dos maiores encontros de música, cinema e tecnologia em todo o mundo. Nas redes sociais, os organizadores do festival se disseram estar com o "coração partido" por causa dos ataques e pediram que visitantes alertassem a polícia caso vissem algo fora do comum. Não é a primeira vez que o SXSW, como o festival é conhecido, vive um clima de violência. Há quatro anos, um motorista avançou com o carro sobre pessoas que assistiam a um show do evento, matando quatro pessoas. Desde então, medidas de segurança foram implementadas, como um aumento no número de policiais, mais iluminação nas ruas e revistas mais rigorosas na entrada -na sede do evento, no entanto, não há detectores de metal e as portas ficam abertas para um enorme fluxo de pedestres que entram e saem. No quarto dia de festival, também não havia qualquer sinal de apreensão entre os milhares de modernos que abarrotam as ruas de Austin. Todas as explosões recentes, no entanto, aconteceram longe das atividades do festival, que se espalha por todo o centro de Austin. Uma delas foi no bairro de Springdale Hills, a 20 km da casa onde ocorreu o primeiro ataque.