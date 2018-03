Inadimplência do consumidor em Curitiba subiu 0,2% em janeiro

Em Curitiba, a inadimplência do consumidor subiu 0,2% na comparação mensal de janeiro contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito) divulgados pela Associação Comercial do Paraná (ACP), enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 5,3%.

Registro de Inadimplentes jan-18 / jan-17 jan-18 / dez-17 Curitiba -5,3% 0,2% Paraná -2,3% 0,3% Sul -0,1% -0,1% Brasil -3,8% -0,6%



Recuperação de crédito

A recuperação de crédito do consumidor, por sua vez, se manteve estável (0,0%) na comparação mensal de janeiro contra o mês anterior, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador recuou 12,8%.

Recuperação de Crédito jan-18 / jan-17 jan-18 / dez-17 Curitiba -12,8% 0,0% Paraná -5,4% 1,4% Sul 5,4% 1,0% Brasil -1,1% 0,3%





Metodologia

O indicador de registro de inadimplência é elaborado a partir da quantidade de novos registros de dívidas vencidas e não pagas e o indicador de recuperação de crédito é elaborado a partir das exclusões de registros informadas à Boa Vista SCPC pelas empresas credoras. O índice calculado pela média móvel dos últimos 12 meses do mês de referência, tendo como ano base a média desses valores em 2011 (base = 100). A partir de março de 2016, as séries dessazonalizadas (as quais utilizavam o filtro sazonal X-12 ARIMA, disponibilizado pelo US Census Bureau) foram descontinuadas.