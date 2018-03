Com mistério, Vasco estreia na fase de grupos da Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco enfrenta a Universidad de Chile nesta terça-feira, às 21h30, em estreia na fase de grupos da Taça Libertadores da América. O técnico Zé Ricardo adotou mistério para definir a escalação, pois o time já atuou no 4-4-2 e em uma formação com três zagueiros na temporada 2018.

Caso a formação mais testada no ano seja a escolhida pelo treinador, Evander fica como titular no meio-campo ao lado de Desábato, Wellington e Wagner. Se Zé Ricardo adotar uma escalação mais cautelosa, da mesma forma que aconteceu no clássico contra o Fluminense, há uma semana, Werley formará o trio de zaga ao lado de Paulão e Erazo. No ataque, tudo indica que Rildo deve levar a melhor e ficar com a vaga de Paulinho.

O Vasco levou um susto às vésperas da estreia, pois vários jogadores do elenco sofreram com uma virose logo após a partida contra o Madureira, no sábado passado, pela Taça Rio. Alguns dos atingidos com enjoos e diarreia foram Martín Silva, Paulão, Paulinho e Pikachu. No entanto, eles não devem ser problema para Zé Ricardo. Fazendo parte do chamado "grupo da morte", o Vasco passou sufoco para superar uma das etapas preliminares da Libertadores. Depois de "passear" diante da Universidad de Concepción, a equipe carioca precisou da disputa por pênaltis para se classificar contra o Jorge Wilstermann.

Após aplicar 4 a 0 em São Januário, o Vasco levou o troco na Bolívia e contou com o bom desempenho do goleiro Martín Silva nas cobranças para se garantir na fase de grupos. E se depender do nível de seus adversários, o sofrimento vai continuar. Além de Universidad de Chile, o Vasco tem a companhia de Cruzeiro e Racing (ARG) no Grupo 5. O time argentino saiu na frente na briga pelas vagas ao derrotar os mineiros por 4 a 2, em Buenos Aires, pela primeira rodada.

VASCO Martín Silva; Yago Pikachu, Paulão, Erazo, Henrique; Desábato, Wellington, Wagner, Evander (Werley); Rildo (Paulinho), Riascos. T.: Zé Ricardo

UNIVERSIDAD DE CHILE Johnny Herrera; Vilches, Echeverría, Contreras; Matías Rodríguez, David Pizarro, Felipe Seymour, Beausejour; Soteldo, Mauricio Pinilla, Gustavo Lorenzetti. T.: Guillermo Hoyos

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro

Horário: 21h30 desta terça-feira

Juiz: Daniel Fedorczuk (URU)