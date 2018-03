Rossoni ‘puxa fila’ de desembarque do governo

Rossoni: tucano deixa Casa Civil para disputar reeleição na Câmara (foto: Franklin de Freitas)

O secretário-chefe da Casa Civil do governo Beto Richa, Valdir Rossoni (PSDB), anunciou no domingo que deixa o cargo até o próximo dia 7 para voltar à Câmara Federal e disputar a reeleição para deputado. Ontem, o ex-deputado federal e também ex-chefe da Casa Civil, Cesar Silvestri (PPS) deixou a presidência da Agência Reguladora do Paraná (Agepar) – órgão responsável por fiscalizar as concessões de pedágio. Ele é pai do prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho (PPS), pré-candidato ao governo do Estado.

Rossoni e Silvestri “puxam a fila” de uma série de integrantes dos primeiro e segundo escalão da administração Richa que devem deixar os cargos para disputar as eleições de outubro. Pelo menos outros quatro secretários já anunciaram a intenção de se candidatarem e por lei, devem se desincompatibilizar até 7 de abril, seis meses antes da eleição: Michele Caputo Neto (PSDB); da Saúde; Artagão Júnior (PSB); da Justiça; e Douglas Fabrício (PPS), do Esporte; além de Marcos Traad (PSDB), que já anunciou que vai deixar o cargo de diretor-geral do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) que ocupa desde 2011 para sair candidato a deputado estadual.

Outros dois secretários admitem a possibilidade de se candidatarem, mas ainda sem uma decisão definitiva: José Richa Filho, irmão do governador e responsável pelo comando da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística é cotado para disputar uma vaga na Câmara Federal, além de Norberto Ortigara, à frente hoje da Pasta da Agricultura.

O próprio governador, apesar de manter suspense sobre sua decisão, já é dado como certo na disputa por uma das vagas do Paraná no Senado. Assim como os secretários, Richa terá que decidir seu rumo político até o próximo dia 7. A tendência é que ele deixe o cargo e concorra em uma chapa encabeçada pela vice-governadora Cida Borghetti (PP), que assumiria o comando do Palácio Iguaçu e concorreria à reeleição com o apoio do grupo do marido e ministro da Saúde, Ricardo Barros (PP).

Barros tem dito que a pré-candidatura de sua esposa será mantida mesmo que Richa decida não concorrer ao Senado, e prefira concluir o mandato até o final, em dezembro deste ano. Essa hipótese é considerada remota por interlocutores do governador.

Terno - Rossoni anunciou que está de saída do governo em um vídeo ao vivo no Facebook. Ele foi eleito deputado federal em 2014 depois de ter presidido a Assembleia Legislativa por quatro anos. Em 2016, foi nomeado chefe da Casa Civil por Beto Richa em substituição ao ex-deputado federal Eduardo Sciarra (PSD).

No vídeo, o tucano admitiu que volta à Capital Federal contrariado. “Eu não gosto de Brasília sabe porquê. Eu não gosto de usar terno. Caipira é assim. Eu só uso terno em última instância”, alegou.