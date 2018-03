Alep derruba veto a indenizações

Por 30 votos a onze, os deputados estaduais derrubaram, ontem, veto parcial do governo a projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, que prevê a garantia do pagamento de indenizações aos atingidos pela construção de 12 empreendimentos hidrelétricos no Estado. Com isto, todos os empreendimentos autorizados pela Assembleia no final do mês de dezembro terão a obrigação da parte das empresas de comprovarem o pagamento das indenizações de terras e afins aos atingidos como condição para a liberação da Licença de Operação (LO) do órgão ambiental competente.

É a segunda vez que os deputados contrapõem o governo sobre o tema e mantem a garantia na lei.

Em outubro do ano passado, eles também derrubaram veto semelhante para outros 18 empreendimentos. A garantia de pagamento prévio aos impactados, desta vez, atinge a construção de 10 Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs) e duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). No veto, o governo alegou que a proposta criava obrigações ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP) sem qualquer respaldo das suas atribuições, ao condicionar a emissão de licença de operação à comprovação do pagamento de indenização e benfeitorias aos proprietários atingidos pela construção. Na justificativa do veto, o Executivo ressaltou ainda que a iniciativa de legislar sobre a construção de empreendimentos desta natureza é de competência privativa do governador.

Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, o deputado Rasca Rodrigues (PV), foi um dos que articulou a derrubada do veto. Segundo ele, as indenizações antecipadas evitam dores de cabeça no futuro, como acontece atualmente, com os impactados da Usina do Baixo Iguaçu. “Nós já aprovamos em outras ocasiões à garantia do pagamento aos agricultores e demais impactados. Portanto devemos ser coerentes com estes empreendimentos também. Não podemos deixar este passivo social e econômico aos impactados”, defendeu Rasca. O próprio líder da bancada do governo, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), liberou a base na votação.