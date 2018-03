(foto: Chico Camargo/CMC)

Os vereadores aprovaram, ontem, por unanimidade, que a Prefeitura de Curitiba e a Câmara Municipal realizem campanha anual de conscientização para o enfrentamento do tráfico de pessoas. “As vítimas são jovens entre 16 e 25 anos de idade. São pessoas simples, aliciadas com palavras sedutoras, que prometem um futuro melhor, mais qualidade de vida, mas depois percebem a mentira”, alertou Thiago Ferro (PSDB), autor da iniciativa que institui a campanha Julho Azul. Para conscientizar os vereadores, integrantes do Grupo Jocum (Jovens Com Uma Missão) dramatizaram situações de tráfico de pessoas.

Denúncias

Balanço do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) divulgado na sessão de ontem aponta o registro 151 denúncias de tráfico de pessoas no Paraná em 2017. O órgão, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça, que é coordenado por Silvia Xavier, investiga, a partir dessas queixas, 34 situações de exploração sexual, 1 de remoção de órgãos, 16 de trabalho análogo ao escravo, 96 de atividade criminosa e 4 de tráfico internacional. “A sensibilização e a conscientização são extremamente importantes porque a partir da informação é que começamos a receber as denúncias”, destacou Silvia Xavier.

Agressão

O Tribunal de Justiça do Paraná condenou o prefeito de Matelândia (região Oeste), Rineu Menoncin (PP), o “Teixeirinha”, por improbidade administrativa. Segundo o Ministério Público, autor da denúncia, em março de 2016 o prefeito teria agredido umadolescente de 17 anos em situação de vulnerabilidade acolhido na casa lar do município.

Multa

De acordo com a decisão, o prefeito deve pagar multa de quatro vezes o valor dos vencimentos como agente público. Serão aproximadamente de R$ 80 mil, a serem revertidos em favor do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente da cidade. Segundo os desembargadores, ele “cometeu ato de improbidade, consistente em violar o princípio da moralidade e legalidade” e que sua conduta “ofendeu diretamente a Administração Pública, já que o Estado tem a obrigação de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, sobretudo os que se encontram em situação de risco, caso do adolescente.”

Déficit

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) emitiu parecer pela rejeição das contas de 2015 da prefeitura de Foz do Iguaçu (região Oeste), de responsabilidade do ex-prefeito Reni Pereira (PSB). No total, foram comprovadas cinco irregularidades. Pereira recebeu cinco multas de 40 vezes o valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná (UPF-PR) e uma de 30 vezes esse valor, o correspondente a R$ 22.615,90.

Saldo

Entre as irregularidades encontradas estão fontes de recursos com saldos a descoberto; utilização de receita vinculada em finalidade diversa da arrecadação; divergências entre os saldos do balanço patrimonial da contabilidade municipal e os dados informados ao TCE; existência de contas bancárias com saldos a descoberto; e ausência de pagamento de aportes para cobertura do deficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial do regime próprio de previdência social (RPPS) do município.

Carreira

O ex-ministro Luiz Carlos Borges da Silveira, que ocupou a pasta da saúde entre os anos de 1987 e 1989, no governo de José Sarney, lança no próximo dia 21,seu novo livro: “Era o que tinha a dizer...”. A obra traz um compilado de discursos e artigos do ex-ministro.