Preparador físico vê 'lado bom' em lesão de Neymar

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O preparador físico da seleção brasileira, Fábio Mahseredjian, disse nesta segunda-feira (12) que existe "um lado bom" sobre a contusão de Neymar. No último dia 3, o atacante do Paris Saint-Germain foi submetido a uma cirurgia no pé direito após sofrer lesão no quinto metatarso. Ele deverá voltar ao futebol em no máximo 90 dias, segundo o médico da seleção Rodrigo Lasmar, responsável por sua operação. O prazo termina no início de junho. A estreia do Brasil no Mundial será no dia 17 do mesmo mês, contra a Suíça. "Tudo tem um lado bom na vida. O ponto positivo é que Neymar estará com uma carga de jogos muito menor na apresentação da seleção", disse Mahseredjian. O jogador chegará ao Mundial com menos de 50 jogos na temporada, algo inédito desde que começou a ser convocado para a seleção. "Preferíamos que ele nunca tivesse uma lesão desse tipo, é muito melhor que o atleta esteja com 100% de sua forma física e tática, mas a carga de jogos não será elevada", acrescentou o preparador físico da CBF. Nesta segunda (12), o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, chegou ao Brasil para visitar o jogador em sua mansão em Mangaratiba (RJ).