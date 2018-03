Gretchen quer apresentar Thammy a Katy Perry e ser sogra dela

Depois do sucesso da parceria para o vídeo de ‘Swish Swish’, Katy Perry e Gretchen finalmente puderam conversar e se conhecer melhor. O encontro foi por meio de uma chamada em vídeo exibida durante o programa Fantástico deste domingo, da TV Globo. As cantoras conversaram com a ajuda da repórter Ana Carolina Raimundi, que traduziu as falas de cada uma. Katy Perry disse a Gretchen que adoraria conhecer Thammy, seu filho. “Yes! Thammy é apaixonado por ela!”, respondeu a brasileira. “Eu vou gostar muito de repente se ela for minha nora”, brincou. Gretchen convidou Katy para conhecer sua casa no Recife, tomar sol e dançar frevo. A americana, por sua vez, disse que quer aprender a rebolar com a brasileira. Katy Perry virá ao País nesta semana para shows neste mês em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro.

Construção

Roberto Carlos planeja prédio em formato de rosa

Não é de hoje que o gosto do cantor Roberto Carlos por rosas é conhecido pelo público. É comum vê-lo distribuindo flores aos fãs durante algumas apresentações, mas desta vez, ele planeja construir um prédio no formato da flor. O condomínio residencial deve contar com 152 apartamentos no bairro Jardim Goiás, em Goiânia, e está nos planos da Emoções Incorporadora, empresa do ramo imobiliário da qual Roberto Carlos é sócio. Recentemente, Roberto Carlos chamou atenção por processar um corretor chamado Roberto Carlos que utilizava seu nome em uma imobiliária, mas acabou perdendo o processo na Justiça.

Big Brother

Patrícia nega sexo a Kaysar e família do sírio organiza votos contra ela

Na madrugada de ontem, Patrícia e Kaysar trocaram carícias no quarto submarino, onde dormiam Ayrton, Diego e Breno. “Me deu um fogo”, afirmou a cearense após movimentar o edredom com o sírio. “Se a gente quiser transar, só fora daqui”, continuou ela. Kaysar perguntou o motivo e Patrícia respondeu que não dá para ter relações sexuais dentro do confinamento. Contudo, no início do mês foi Patrícia quem sugeriu a Kaysar que fizessem sexo e o sírio se demonstrou desconfortável com a situação. Os internautas chegaram a afirmar que a cearense estaria assediando-o e questionaram se ele se envolveu em um relacionamento abusivo. Patrícia está no paredão com Caruso e Diego e a família de Kaysar está fazendo campanha nas redes sociais para mandar a “sister” para cas, hoje. Os moderadores do perfil oficial do sírio no Twitter estão organizando mutirões de votos contra a cearense.

De Luto

Hubert de Givenchy, lenda da alta-costura francesa, morre aos 91 anos

O estilista Hubert de Givenchy, lenda da alta-costura, morreu aos 91 anos, enquanto dormia. O francês, que fundou a casa Givenchy na década de 1950, ficou famoso ao vestir nomes como Jacqueline Kennedy Onassis, Grace Kelly e Elizabeth Taylor. Givenchy nasceu em Beauvais no dia 21 de fevereiro de 1927. O estilista desenhou o famoso tubinho preto utilizado por Audrey Hepburn no filme ‘Breakfast at Tiffany’s’ (1Bonequinha de Luxo’), de 1961.

Inglaterra

Putin vira ‘noivo desejado’ em vídeo sensual na Rússia

A ofensiva final para garantir uma boa participação da população na eleição presidencial russa do próximo domingo (18) inclui elementos poucos usuais. Na semana passada, o grupo pop feminino Fabrika lançou um vídeo em que o apoio ao presidente Vladimir Putin é expresso na forma de um pedido de casamento sensual. O clipe se chama “Vova Vova”, sendo Vova uma das formas usuais de apelido carinhoso para Vladimir. Nele, três moças se alternam em tarefas preparatórias para um casamento com Putin, que ao fim não ocorre. Estão lá admirando uma foto do presidente sem camisa, fazendo ginástica, escolhendo vestido de noiva.

Níver do dia

Vampeta

ex-futebolista brasileiro

44 anos