Equipe de robótica se prepara para torneio (foto: Divulgação/Fiep)

As melhores equipes de robótica de todo o Brasil participam em Curitiba, de sexta-feira a domingo, do Torneio Nacional de Robótica First Lego League. Ao todo, são 83 times de escolas públicas e particulares, formados por estudantes de 9 a 16 anos. As vagas na maior competição de robótica do país, organizada pelo Serviço Social da Indústria (SESI), foram conquistadas em seletivas regionais, realizadas em 11 estados e no Distrito Federal. O Campus da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), localizado no Jardim Botânico, sediará a disputa. A visitação é gratuita.

Entre as atividades propostas no torneio está o Desafio do Robô. Nele, os estudantes colocam os robôs de Lego para cumprir determinadas missões. Para realizar as tarefas, o robô pode navegar, capturar, transportar, ativar ou entregar objetos na mesa de competição.