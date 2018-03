Noiva do príncipe Harry, Meghan Markle recebe treinamento anti-sequestro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a entrar para a família real britânica, a atriz Meghan Markle está passando por uma bateria de burocracias e atividades obrigatórias antes de subir ao altar com seu príncipe Harry. Na semana passada, ela participou de um treinamento militar para se defender de ataques terroristas e sequestros. Segundo o site britânico Daily Express, a futura princesa foi submetida a exercícios conduzidos pelo regimento de elite do Exército Britânico, o SAS. Em uma das situações, os soldados utilizaram munição verdadeira para salvar Meghan, 36, de um sequestro. O treinamento foi acompanhado de perto pelo noivo, o príncipe Harry, 33, que serviu 10 anos no exército britânico. "Mesmo que Meghan saiba que o inimigo não é real, ela ficou assustada. É por isso que a munição de verdade é utilizada, para que ela saiba como realmente soa um tiro se um dia estiver em uma situação hostil", disse um oficial à publicação. Quase todos os membros da família real já passaram por esse treinamento. A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, só fez o treino após seu casamento. Desta vez, a segurança britânica achou importante que a noiva fizesse o treino antes, "devido ao alto nível de questões de segurança do momento atual", disse um membro da SAS. Um antigo membro do exército disse à publicação que o treino pelo qual Meghan passou é o "mais difícil e provido pelos melhores homens do exército, que passaram por situações inimagináveis no Iraque, Afeganistão e Irlanda do Norte".