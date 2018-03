Paraná possui 27,3 mil mandados de prisão em aberto

Divulgado no final do ano passado pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) apontou um cenário preocupante para o sistema carcerário paranaense. O estado contaria com uma população prisional de 51,7 mil pessoas, a terceira maior do país, ao passo que existem apenas 18.365 vagas no sistema prisional (taxa de ocupação de 281,5%).

O cenário, contudo, poderia ser bem pior. Segundo informações do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), sítio mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), existem hoje 27.305 mandados de prisão em aberto no Paraná, a maioria (26.351) expedidos pelo Tribunal de Justiça (TJ-PR).

Para se ter noção do que isso representa, somente 69 dos 399 municípios do Paraná possui uma população maior do que o número de procurados pela Justiça, segundo estimativa do IBGE. Além disso, se tais mandados fossem cumpridos, fariam aumentar em 52,8% a população prisional do estado, que saltaria para 79 mil.