Regionais já cantam parabéns para Curitiba

Grupos representando as etnias que formaram a cidade se apresentaram (foto: Valquir Aureliano)

O aniversário de 325 anos de Curitiba já começou a ser comemorado nas dez Administrações Regionais da Cidade. Ontem elas aconteceram nas Regionais Matriz e Tatuquara. Na Regional Matriz, a partir das 10 horas a Banda Lyra abriu a festa, que teve ainda Dança das Etnias e bolo de aniversário com o prefeito Rafael Greca. De tarde a programação cultural foi feita na Regional Tatuquara, com comemorações e parabéns pelos 325 anos da cidade. Durante o evento na Matriz, Greca anunciou obras de pavimentação que serão executadas em cada regional.

O prefeito também marcou para amanhã a assinatura da licitação para a construção das alças do viaduto da Vila Pompeia, no Tatuquara. Greca anunciou ainda a abertura em definitivo de mais três CMEIs na região: Julio Gomel, Tania Brandt e Luzia Zanieiro Demeterco, que começaram a funcionar nesta segunda-feira.