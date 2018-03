Araucária terá ações na Semana Municipal de Conscientização do autismo

Tido como referência no atendimento educacional inclusivo a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o município de Araucária terá várias ações durante a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, de 1 a 8 de abril. Os eventos serão realizados pelas Secretarias Municipais de Educação (SMED) e de Saúde (SMSA). A lei municipal nº 2820/2015 instituiu a Semana Municipal de Conscientização do Autismo e a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

A SMED abrirá de 19 a 25 de março as inscrições do II Seminário “Autismo e Inclusão: Educando na Diversidade” para professores da rede municipal, pais de alunos com autismo e acadêmicos de pedagogia da Facear.