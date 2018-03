Desfile fez parte da festa (foto: Paulo Szostak/PMSJP)

Um público de mais de 5 mil visitantes passou pela Colônia Murici durante a realização da 32ª Festa da Colheita, que foi realizada no domingo. O evento faz parte do calendário oficial de São José dos Pinhais e conta com o apoio da Prefeitura de São José dos Pinhais.

A festa teve início com a celebração na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que tradicionalmente enfeita o altar com os produtos das colônias e comunidades da Costeira, Cupim, Mergulhão, Gamelas, Capão Grosso, Papanduva, Avencal, Antinha, Malhada, Roça Velha, Saltinho e Murici.

O prefeito Toninho Fenelon prestigiou a festa e destacou a importância da comemoração para São José dos Pinhais. “A Prefeitura apoia os eventos tradicionais da cidade porque entende que preservam a cultura e a tradição dos povos que construiram a história de São José dos Pinhais. Além da importância cultural tem também a econômica, já que muitos turistas prestigiam a festa”, disse o prefeito.

Outro momento muito aguardado foi o desfile de carroças, caminhões enfeitados e cavaleiros – momento em que os moradores da região rural são o centro das atenções e encantam os visitantes.