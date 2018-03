Oficinas de fotos e vídeos em celular

A Associação de Amigos do Museu da Imagem e do Som do Paraná (AAMIS-PR) promove dois cursos em março: de fotografias e vídeos em celular. A idade mínima para participação é de 16 anos e as oficinas serão realizadas no Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR). A “Oficina como filmar e editar no celular” será no dia 13 de março das 16h às 19h A inscrição é no valor de R$ 70. No dia 28 de março das 19h às 21h30 ocorre a “Oficina de fotografia em celular” com mediação da fotógrafa Paty Zupo. O custo é de R$50.