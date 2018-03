Projeto quer estimular o pensamento da paz (foto: Divulgação)

Amanhã, às 19 horas, o Centro Juvenil de Artes Plásticas (CJAP) abre a exposição ‘Retrospectiva Paz no Mundo’ com obras sobre a paz elaboradas por alunos das oficinas de Desenho e Pintura nos últimos 10 anos. A mostra permanece até o dia 15 de abril de 2018. A entrada é gratuita.

O projeto, realizado anualmente, tem o objetivo de estimular as crianças e adolescentes a pensarem sobre a paz no mundo atual e a expressarem a sua visão sobre o tema por meio da arte. A diretora do CJAP, Débora Maria Russo, explica a importância de incentivar os alunos. “É fundamental pensar o que pode ser feito a respeito da paz e como transmiti-la”.

O CJAP tem uma parceria com o Lions Clube Jardim Social, uma instituição de voluntários que realizam serviços para amparar a comunidade local. “Já temos uma parceria com o Lions Clube Jardim Social há vários anos, em que nós oferecemos os trabalhos dos alunos e eles nos dão o apoio”, comenta a diretora do CJAP.

Há 31 anos, os Lions clubes do mundo inteiro patrocinam o Concurso Internacional do Cartaz sobre a Paz do Lions em escolas e grupos de jovens locais. Este concurso de arte para crianças estimula jovens do mundo todo a expressarem sua visão sobre a paz. Crianças de aproximadamente 100 países já participaram do concurso, que seleciona e premia 24 finalistas. Nos últimos 10 anos, estudantes do CJAP estiveram entre os selecionados para expor suas obras na sede do Lions Clube, nos Estados Unidos.

Serviço

Abertura da exposição ‘Retrospectiva Paz No Mundo’

Quando: Abertura 14 de março de 2018 às 19h. Fica em cartaz até 15 de abril de 2018

Onde: Centro Juvenil de Artes Plásticas

Rua Mateus Leme, 56, São Francisco. Curitiba-PR

Visitação: segunda a sexta-feira das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h

Quanto: gratuita

Informações: (41) 3223-3805 | www.cjap.seec.pr.gov.br

Entrada gratuita

Fonte: SEEC