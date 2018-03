Atriz pornô quer devolver o que recebeu de advogado de Trump

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O advogado da atriz pornô Stephanie Clifford, que usa o nome artístico Stormy Daniels, ofereceu devolver os US$ 130 mil (R$ 424 mil) que ela recebeu em um acordo para não divulgar detalhes da suposta relação que teve com Donald Trump antes da eleição presidencial de 2016. Segundo a informação divulgada pela rede de televisão americana CNN, Michael Avenatti, que representa a atriz, enviou um carta ao advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, com a oferta. Para Avenatti, a devolução do dinheiro daria fim ao acordo e permitiria que Clifford divulgasse os detalhes do caso, incluindo fotos e mensagens que ela tenha recebido do republicano --Trump nega ter tido relações com ela. O advogado pediu que seja indicada até sexta-feira (16) uma conta de Trump para que ele faça o depósito. Os US$ 130 mil foram pagos pelo próprio Cohen a Clifford como parte do acordo assinado em 28 de outubro de 2016, dez dias antes da eleição presidencial. O documento proíbe a atriz de divulgar detalhes sobre Trump. Os dois lados travam atualmente uma batalha jurídica. O advogado do presidente conseguiu uma medida judicial que proíbe Clifford de falar sobre o assunto. Em resposta, Avenatti entrou na Justiça afirmando que o documento não tem validade legal porque é assinado apenas por Cohen, sem o nome de Trump. O relacionamento entre os dois teria acontecido entre meados de 2006 e o início de 2007, quando Trump já era casado com Melania e seu filho mais novo, Barron, era recém-nascido. De acordo com ela, os dois se encontraram pela primeira vez em Lake Tahoe, na Califórnia, durante um torneio de golfe em julho de 2006. Além de Daniels, outra atriz pornô, Jessica Drake, também recebeu propostas do hoje presidente. Ela revelou a história em outubro de 2016, na mesma época do acordo com Daniels. Trump também negou ter tido relações com a segunda atriz.