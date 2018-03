Filmes ganham força para o aprendizado de representatividade

A última cerimônia de premiação do Oscar, principal premiação do cinema, mostrou a importância da representatividade nos filmes. “Seja nos discursos das estrelas que foram premiadas ou nas películas que concorriam, o certo é que as pessoas querem se enxergar nas histórias que assistem”, diz Augusto Jimenez, psicólogo e CEO da rede educacional Minds Idiomas.

Diferente do que aconteceu após a Segunda Guerra em que o cinema retratava o “american way of life”, ou seja, o padrão da família “perfeita” em termos de beleza, gênero e regras que deveriam ser seguidas, a indústria do cinema percebe que tem que acompanhar a realidade das pessoas e que cada realidade é diferente quando falamos de indivíduos. Principalmente a minoria: negros, mulheres, estrangeiros, deficientes físicos e ou mentais e LGTBIs.

Os pais e adultos precisam ter uma atenção especial ao levar essa discussão para as crianças, pois o assunto pode ficar ainda mais intrincado. “Aprender tem haver com a sinergia entre experiências e estudo. Logo, a vivência dessas crianças e o contato que elas têm com filmes, quadrinhos, e todo o tipo de entretenimento interfere no processo de formação como indivíduo aluno”, afirma.

Pantera Negra, da franquia Marvel, representa um marco na representatividade infantil. O número de mulheres, negros e asiáticos ainda são minoria na direção dos filmes. Para ter uma ideia, no período de 2007 a 2017, apenas 52 filmes foram dirigidos por mulheres. Dá uma média de menos de 6 filmes por ano. Outro número preocupante é que neste período apenas 63 longas foram dirigidos por negros. Logo, a questão da representatividade tem a ver desde a concepção desses filmes.

“A questão dos filmes apresentarem estereótipos deve ser algo debatido nas salas de aula e também com os pais\responsáveis pelas crianças. Acredito que essa seja uma responsabilidade de toda e qualquer instituição de ensino. Na Minds Idiomas, em que temos mais de 8000 crianças aprendendo inglês, e que o contato com filmes é algo constante já que são na língua inglesa, sempre usamos animações e curtas que representem as crianças. Fugindo dos estereótipos”, explica Jimenez

Por isso, com a ajuda do psicólogo, foram listados alguns filmes infantis que podem servir de ajuda na hora de educar as crianças. Jimenez pontua situações que são capazes de fazer com que os pequenos se enxerguem e tenham empatia com os personagens e a história.