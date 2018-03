Desejo das empresas: veja as 10 habilidades do profissional

A atual fase do mercado de trabalho brasileiro conta com diversos profissionais à espera de oportunidades de emprego ou em busca de recolocação profissional. Do lado das organizações, o cenário é composto por gestores cada vez mais exigentes, ou seja, recrutadores estão em busca de perfis e profissionais específicos. Frente a essa situação, existem habilidades que as organizações desejam encontrar em seus profissionais hoje e em um futuro próximo. São competências que são e serão fundamentais para profissionais que desejam crescimento em suas carreiras.

“A partir de pesquisas e do relacionamento com os recrutadores, que nos fizeram enxergar as suas necessidades, listamos essas habilidades fundamentais que os profissionais precisam ter no cenário atual e também se tratando do futuro, já que o mercado de trabalho está cada vez mais dinâmico”, afirma Elen Souza, Psicóloga e assessora de carreira na Catho.

Cinco boas características

1 Não espere ser demandado, seja proativo

Ser proativo faz com que o profissional identifique o que precisa ser mudado, analise as melhores estratégias e as execute, a fim de solucionar qualquer imprevisto ou mudanças repentinas.

2 Esteja aberto às mudanças

Em qualquer empresa ocorre imprevistos e mudanças que precisam ser ajustadas, uma vez que o mercado está em constante modificação. Sendo assim, o profissional precisa ser flexível o bastante para se adaptar às mudanças, sem afetar seu desempenho e sua produtividade.

3 Domine novas tecnologia

As empresas, como um todo, estão extremamente ligadas à tecnologia, independente do seu porte ou segmento, pois precisam acompanhar a aceleração tecnológica. Desta forma, os profissionais que desejam se destacar neste momento precisam acompanhar e dominar as novas tecnologias em sua área e em áreas correlatas.

4 Tenha um segundo Idioma

Uma pesquisa realizada pela Catho mostrou o peso que na fluência em um segundo idioma pode ter no salário do profissional. Em cargos de coordenação, por exemplo, uma pessoa que fala inglês pode ganhar até 61% a mais do que um trabalhador que tem apenas conhecimento básico no idioma. Infelizmente ainda é pouco expressivo o número de profissionais com domínio, por exemplo, no idioma inglês. Desta forma, o profissional que buscar investir nessa habilidade, poderá ter um rápido retorno do mercado de trabalho.

5 Aposte em desenvolvimento pessoal

Apostar em qualificação é o investimento mais indicado para o profissional que quer crescer pessoalmente e em sua carreira. Aprender sempre é o lema dos especialistas mais reconhecidos no mercado.

Profissional do Futuro

As habilidades mais demandadas para a maioria das ocupações devem mudar. As mudanças são justificadas no contexto da chamada Quarta Revolução Industrial: era da robótica avançada, automação no transporte, inteligência artificial e aprendizagem automática. Espera-se que nos próximos quatro anos estes fatores sócio-econômicos, geopolíticos e demográficos terão impacto direto no mundo do trabalho. Portanto, o que deve-se esperar dos profissionais será:

1 Resolução de problemas complexos

Habilidade focada na busca por solução de problemas complexos, mediante a um pensamento estruturado, capacidade de comunicação clara, habilidade de fazer as perguntas certas, de reconhecer o problema atrás do problema e de olhar para uma questão sob diferentes perspectivas define o conceito de pensamento crítico.



2 Gestão de pessoas e coordenação

A capacidade de motivar, desenvolver pessoas e de identificar talentos será importante para todos os profissionais e não apenas para gestores. A capacidade de coordenar as próprias ações de acordo com as ações de outras pessoas, obtendo resultados satisfatórios e em total harmonia para entrega dos resultados será uma grande tendência no futuro.

3 Inteligência Emocional

A gestão das emoções é fundamental aos profissionais de todas as áreas e níveis hierárquicos, principalmente em um momento em que a tecnologia ganha tanto espaço. Conhecer e dominar as emoções é uma habilidade que pode fazer os profissionais passarem por crises com mais serenidade e assertividade, sem perder o foco na entrega dos resultados, mantendo o grupo em que pertence ou líder motivado.

4 Capacidade de julgamento e de tomada de decisões

Pessoas hábeis em analisar dados e ambientes e tomar decisões a partir disso já se destacam no mercado e tendem a ser ainda mais disputadas em um futuro próximo.

5 Flexibilidade cognitiva

A flexibilidade Cognitiva é a capacidade para deslocar nossos pensamentos e para adaptar nosso comportamento ao ambiente em mudança. Ou seja, é sua capacidade para desacoplar de uma tarefa precedente e para responder de maneira eficaz a um novo.