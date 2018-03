As TVs públicas pararam no tempo

Quem pode explicar qual é o verdadeiro problema das TVs públicas no Brasil? Se a pobreza de suas programações é uma consequência da sempre alegada carência de recursos ou se deve mesmo à falta de capacidade das suas direções? Por mais que se busque ou se use de boa vontade, não existem registros de nenhum grande sucesso recente na programação de nenhuma delas, ou nem mesmo a partir do instante em que, ao contrário de antes, foram permitidas inserções comerciais ao longo de suas programações. A TV Cultura, em São Paulo, por exemplo, às vésperas de completar 60 anos, tem toda sua história construída por grandes sucessos e realizações, em diferentes campos como dramaturgia, jornalismo, esporte, entretenimento e educação. Mas as dificuldades colocadas, com o passar dos tempos, acabaram por atrofiar toda a sua capacidade de administração e produção. Nada de grande importância veio se juntar ao que ainda existe do passado, como é praticamente nenhuma a perspectiva de que isso possa se alterar ou voltar ao que um dia já foi.

Boy Band – 1

A parceria SBT e Disney, desde o ano passado, trabalha em um novo projeto para a faixa da manhã, o ‘Z4’, cuja proposta é contar a história de uma banda formada por adolescentes – a popular Boy Band. O programa terá cerca de 30 episódios na primeira temporada e deverá ser lançado em agosto.

Boy Band – 2

Os integrantes da banda ‘Z4’ já foram escolhidos e serão vividos por Apollo Costa (Enzo), Pedro Rezende (Luca), Gabriel Santana (Paulo) e Matheus Lustosa (Rafael). Apollo já é bem conhecido no meio, porque já fez três temporadas da série ‘Gaby Estrella’, trabalhou em filmes como ‘É Fada’ e ‘Chocante’ e participou da banda ‘Só Cinco’. Já Pedro Rezende é um youtuber especialista em Minecraft, enquanto Santana e Lustosa passaram por ‘Chiquititas’.

Outros nomes

A série ‘Z4’ também reúne no elenco Werner Schunemann, Angela Dip, Gabriel Miller, Negra Li, Patricia de Sabrit, Nicholas Torres, entre outros. Schunemann vai se integrar ao grupo após concluir jornada em ‘Tempo de Amar’.

Expediente

Cristianne Fridman continua trabalhando normalmente no roteiro da novela ‘Topíssima’, candidata a substituir ‘Os Dez Mandamentos’ no segundo semestre. Pelo ritmo da autora, é bem provável que a Casablanca, parceira da Record na Teledramaturgia, receba de uma só vez todos os capítulos da história, ainda sem data de gravação. Fridman já escreve o de número 70.

Impasse

Para a Casablanca dar início aos trabalhos de produção de ‘Topíssima’, falta ainda discutir com a emissora o tema principal, o orçamento da novela. Só depois da aprovação é que se poderá garantir sua presença na programação deste ano.

Chefe secreto 1

Já está pronta mais uma temporada de ‘Chefe Secreto’, para o ‘Fantástico’. Neste trabalho, um alto executivo de uma empresa se disfarça para passar uma semana infiltrado entre os funcionários, observar de perto a rotina deles e identificar processos que podem ser aperfeiçoados.

Chefe Secreto 2

Comandada por Max Gehringer, a série é uma adaptação brasileira do formato inglês ‘Undercover Boss’. A edição deste ano será com uma empresa responsável pela fabricação de parafusos e porcas e as gravações aconteceram em Joinville (SC), onde se localiza sua sede, e em Sarzedo (MG). Estreia dia 18 de março.

Save The Date

A direção da Globo já pediu para Cao Hamburger organizar sua agenda, uma vez que não abre mão da sua presença no Prix Jeunesse International, entre 25 e 30 de maio em Munique, na Alemanha. Motivo: ‘Malhação – Viva a Diferença’ é uma das finalistas e foi selecionada entre quase 400 programas para crianças e jovens para o prêmio que promove a qualidade na TV infanto-juvenil no mundo inteiro.

Tour da Palmirinha

Nesta terça-feira será a vez de ‘O Melhor da Tarde’, apresentado por Cátia Fonseca na Band, receber Palmirinha Onofre. Ela vai cozinhar e receber uma homenagem de amigos e familiares. Como outro destaque, Alice Salazar, considerada a maior YouTuber de maquiagem do Brasil.

Desafio da reportagem

Caco Barcellos começou a gravar a nova temporada do programa ‘Profissão Repórter’, mobilizando equipes em diferentes pontos do país. O jornalístico voltará ao ar em abril.

João Miguel Junior

Dupla da pesada – Adriana Esteves como Laureta e Deborah Secco, no papel de Karola. Esta dupla vai infernizar a vida da mocinha Luzia (Giovanna Antonelli), em ‘Segundo Sol’, substituta de ‘O Outro Lado do Paraíso’, na Globo.

C´est fini

Band comemora os resultados do ‘Música na Band’ que estreou na última sexta-feira. O programa elevou a audiência em 83% no horário (22h24 às 23h56), na Grande São Paulo. O espetáculo Cabaré, dos cantores Leonardo e Eduardo Costa, registrou 3,3 pontos de média, share de 5,4% e pico de 4,4 pontos. Na próxima sexta, a atração será o show Sou do Interior, da dupla Fernando & Sorocaba. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!