Empreendedores sociais são a voz da inovação, afirma Hilde Schwab

PATRICIA PAMPLONA E CRISTIANO CIPRIANO POMBO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em São Paulo para o Fórum Econômico Mundial para a América Latina, a cofundadora e presidente do conselho da Fundação Schwab, Hilde Schwab, disse que os empreendedores sociais são hoje a principal voz da inovação no mundo. "Essa inovação passa pelo uso e pela criação de novas tecnologias voltadas para o social, para ajudar as pessoas. E por isso também é tão importante identificar e valorizar esses trabalhos." Ela afirmou que a parceria de 14 anos com a Folha de S. Paulo, no Prêmio Empreendedor Social, permitiu que o mundo conhecesse grandes iniciativas. "Da nossa rede de [340] empreendedores no mundo, 20 são do Brasil, que têm trabalhos muito inovadores em saúde, em educação e no setor ambiental", declarou. Ainda que existam muitas dificuldades para quem quer empreender, Schwab diz que hoje os desafios são menores do que em 1971, quando criou o fórum com o marido, Klaus Schwab. "Antes, o empreendedorismo social não era uma ideia conhecida por todos. Agora, as pessoas estão mais engajadas em fazer o mundo melhor", afirmou. Em visitas anteriores ao Brasil, Schwab já defendera que a política deveria tratar o empreendedorismo social como prioridade e, depois, que o mercado econômico deveria olhar para o setor. Hoje ela se diz certa de que qualquer negócio social precisa atuar em rede. "Temos que unir governantes, empresas e empreendedores. Por isso também a rede de empreendedores da Folha é outra iniciativa que merece destaque." Em 2019, quando o Prêmio Empreendedor Social completará 15 anos, Schwab afirma esperar que a atuação do setor continue crescendo.