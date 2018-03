Dois apostadores faturam mais de R$ 1 milhão em prêmio da Lotofácil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.635 da Lotofácil. Cada um deles vai receber o prêmio de R$ 1.227.577,26. Os números sorteados nesta segunda-feira (12), em São Paulo, foram os seguintes: 01, 03, 06, 07, 08, 12, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24 e 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 14, é de R$ 1.700.000,00. Confira o rateio oficial: 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 1.227.577,26 14 acertos - 321 apostas ganhadoras, R$ 2.353,37 13 acertos - 13371 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 161392 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 945993 apostas ganhadoras, R$ 4,00

QUINA

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.627 da Quina. Os números sorteados nesta segunda-feira (12), em São Paulo, foram os seguintes: 16, 22, 28, 47 e 71. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 13, é de R$ 2.200.000,00. Confira o rateio oficial: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 52 apostas ganhadoras, R$ 7.556,28 Terno - 3 números acertados - 4652 apostas ganhadoras, R$ 127,01 Duque - 2 números acertados - 120542 apostas ganhadoras, R$ 2,69