Grêmio confirma acerto com Barça por Arthur; atleta sai só em janeiro

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia depois de o Barcelona anunciar assinatura de uma opção de compra por Arthur, foi a vez do Grêmio. Nesta segunda-feira (12) o clube gaúcho confirmou o acordo com o time espanhol. A transferência pode ser efetivada em julho, mas segundo o Tricolor o volante permanece no Brasil até o final de 2018. Aos 21 anos, Arthur vai assinar vínculo de cinco temporadas no Camp Nou. O Barça irá pagar 30 milhões de euros (R$ 120 milhões na cotação atual) pelo volante. "O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica que foram concluídas com êxito as tratativas junto ao FC Barcelona para a celebração da opção de compra dos direitos econômicos do volante Arthur Melo, para exercício até 15 de julho de 2018. Nos termos da transação realizada, o atleta permanecerá vinculado ao Clube até o final da temporada de 2018", diz a nota oficial divulgada pelo Grêmio. A permanência no Grêmio até dezembro foi uma condição exigida pela diretoria. O Barcelona aceitou também em virtude da falta de vagas no elenco para jogadores extracomunitários -aqueles que não possuem passaporte europeu. No domingo, o Barcelona confirmou que a opção de compra também tem cláusula bônus de 9 milhões de euros. O item do contrato a ser firmado será ativado mediante desempenho de Arthur na Espanha. Um dos pontos desta área do documento prevê pagamento ao Grêmio se o volante aparecer na lista final de candidatos ao prêmio Bola de Ouro.