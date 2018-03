Lívia alerta Clara sobre Renato em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno (Caio Paduan) apreende a esmeralda de Sophia (Marieta Severo). Elizabeth (Glória Pires) desenha um vestido de noiva para Clara (Bianca Bin), que estranha o traço tremido da mãe. Nádia (Eliane Giardini) afirma que está em um relacionamento com Odair (Felipe Titto). Sophia repreende Gael (Sérgio Guizé) por tê-la denunciado a Clara (Bianca Bin). Mariano (Juliano Cazarré) alerta Zé Victor (Rafael Losso) sobre um possível deslizamento, mas o rapaz não dá atenção. Juvenal (Anderson Di Rizzi) confronta Desirée (Priscila Assum). Maíra (Juliane Araújo) se encanta por Johnny (Bruno Montaleone). Lívia (Grazi Massafera) ameaça Renato (Rafael Cardoso) e o acusa de querer a guarda de Tomaz (Vitor Figueiredo) para ficar com as esmeraldas. Henrique (Emilio de Mello) ajuda Nicolau (Alejandro Claveaux) a se aproximar de Adriana (Júlia Dalavia). Isabel (Ana Barroso) e Raul (Genézio de Barros) questionam Amaro (Pedro Carvalho) sobre suas intenções com Melissa (Gabriella Mustafá). Rafael incentiva Laura (Bella Piero) a procurar a psicóloga. Valdo (Alexandre Rodrigues) sugere que Mariano fale com Renato para empregar Johnny. Tomaz (Vitor Figueiredo) e Josafá (Lima Duarte) aprovam o casamento de Clara e Renato. Mercedes (Fernanda Montenegro) garante a Patrick (Thiago Fragoso) que ele terá o que deseja e diz que não irá ao casamento de Clara. Lívia alerta Clara sobre Renato.