Bebês são transferidos após princípio de incêndio em hospital em MT

MARTHA ALVES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um princípio de incêndio em um hospital obrigou a retirada às pressas de bebês da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), no centro de Tangará da Serra (242 km de Cuiabá), por volta das 19h30 desta segunda-feira (12). Não houve feridos. O fogo começou no ar condicionado do centro cirúrgico do Hospital e Maternidade Clínica da Criança localizado na avenida Tancredo Neves. Os bombeiros foram acionados para apagar o princípio de incêndio, que foi controlado rapidamente. Os bebês foram removidos em incubadoras para outro setor do hospital por segurança devido a fumaça e a poeira. O número de recém-nascidos retirados da UTI neonatal não foi informado pelo hospital. Após o trabalho dos bombeiros, a UTI será limpa e esterilizada, segundo o hospital. Não há previsão do retorno dos bebês para o setor.