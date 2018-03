Presidente do PSG visita Neymar em Mangaratiba

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, visitou Neymar na mansão do atacante em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O registro do encontro foi feito pelo pai do jogador nas redes sociais. "Visita do dia ao Neymar. Thanks [Obrigado]", escreveu Neymar pai na noite desta segunda-feira (12). De acordo com o "Telefoot", programa do canal de TV francês TF1, o mandatário do time francês veio ao Brasil convencer Neymar a permanecer em Paris e, desta forma, manter forte o projeto do clube de estabelecer uma soberania no futebol europeu. Khelaifi está acompanhado de Antero Henrique, diretor esportivo do PSG. Segundo o clube francês, o dirigente cumprirá um roteiro de visita ao Instituto Neymar Júnior, na Praia Grande, e aproveitará para prestar apoio ao atleta, que foi submetido a cirurgia no pé direito no começo de março. Maxwell é a figura designada para seguir os passos do camisa 10 desde a operação realizada no pé direito. Na cirurgia realizada, o clube ainda foi representado pelo médico francês Gerard Saillant.