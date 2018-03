Prédio desaba, mata criança e deixa moradores soterrados em Salvador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um prédio desabou, na manhã desta terça-feira (13), em Salvador e deixou ao menos uma criança morta e outras seis pessoas soterradas. O prédio, de três andares, está localizado na rua Alto de São João, no bairro de Pituaçu e caiu por volta das 6h. De acordo com a TV Globo, além da criança morta, que teria 10 anos, os bombeiros já resgataram dos escombros duas mulheres, que seriam mãe e filha. O estado de saúde delas não foi divulgado. Moradores da região auxiliam os bombeiros e os técnicos da Defesa Civil no resgate às vítimas.