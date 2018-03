Jovem de 22 anos morre em acidente na BR-476, em São Mateus do Sul

(foto: PRF-PR)

Um homem, de 22 anos, morreu em uma colisão frontal no início da manhã desta terça-feira (13) na BR-476 em São Mateus do Sul, na altura do quilômetro 281. O local fica próximo a entrada da Incepa. Por volta das 6 horas da manhã, o carro que ele dirigia, um KA, bateu de frente contra uma carreta bitrem que transportava trigo.

A princípio, de acordo com a equipe da PRF que está atendendo a ocorrência, o carro invadiu a faixa contrária e colidiu na lateral do caminhão e, na sequência, foi arremessado para fora da pista. O carro teria rodando na pista, batido contra o caminhão e, sem seguida, veio a cair numa ribanceira. O motorista morreu no local do acidente.

O motorista era um aspirante a Oficial do 27º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de União da Vitória. O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. O carro está em um buraco no meio do mato. Não há interdição da pista.

