Jade reclama da entrada dos alunos bolsistas no colégio em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kavaco (Gabriel Contente) despista Gabriela (Camila Morgado). Flora (Jeniffer Oliveira) se encanta por Érico (Gabriel Guentes) e Tito (Tom Karabachian) percebe. Pérola (Rayssa Bratillieri) não gosta quando vê Maria Alice (Alice Milagres) na turma. Rafael (Carmo Dalla Vecchia) tenta se aproximar de Gabriela (Camila Morgado). Jade (Yara Charry) se incomoda com os alunos bolsistas. Kavaco presencia uma discussão entre Jairo e Melissa. Érico confirma a Getúlio (Arlindo Lopes) que conseguirá o que precisa na nova escola. Heitor (Luis Gustavo) incentiva Tito (Tom Karabachian) a não desistir de Flora. Isadora (Ana Beatriz Nogueira) e Pérola (Rayssa Bratillieri) descobrem que Eduardo (Edson Celulari) permanecerá na cadeia e que as duas estão sem recursos. Gabriela se desespera com o desaparecimento de Kavaco.