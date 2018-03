Trump demite Rex Tillerson, e diretor da CIA será novo secretário de Estado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente dos EUA, Donald Trump, demitiu o secretário de Estado, Rex Tillerson, e o substitiu pelo diretor da CIA, Mike Pompeo. A decisão foi anunciada pelo republicano em rede social. Trump pediu na sexta-feira (9) que Tillerson deixasse o posto; o secretário, que estava em viagem à África, voltou mais cedo a Washington, nesta segunda (12). A mudança vem em um momento em que o governo Trump está envolvido em delicadas negociações com a Coreia do Norte. Com a ida de Pompeo ao Departamento de Estado, é esperado que Gina Haspel vá substituí-lo no comando da CIA —a primeira mulher a comandar a agência de inteligência, caso o nome dela seja confirmado. Em comunicado, Trump elogiou Pompeo e Haspel, chamando a indicação dela de "passo histórico". "Quero agradecer a Rex Tillerson por seu serviço. Muita coisa foi conquistada nos últimos quatorze meses, e desejo bem a ele e a sua família", escreveu o presidente. O presidente, que vem se desentendendo com Tillerson —considerado por Trump muito ligado ao "establishment"— decidiu que era importante fazer a mudança agora, durante os preparativos para conversas com o líder norte-coreano Kim Jong-un e para negociações de tarifas comerciais. Apesar da animosidade dom Trump, Tillerson vinha resistindo a sair do posto de principal diplomata dos EUA. A distância entre os dois, porém, ficou evidente quando o presidente aceitou o convite para se reunir com Kim Jong-un, para surpresa de Tillerson, que estava em viagem.